Среда, 21 Мая 2025 14:56

АрмИнфо. В Мердзаване некая компания осуществляла незаконную добычу базальта, в результате чего государству и общине был нанесен ущерб в 177 млн драм (более чем $305000 - ред.).

Как пояснили АрмИнфо в пресс-службе МВД Армении, компания, имея разрешение на добычу базальта на площади в 46 гектаров административной территории села Мердзаван Армавирской области, с августа 2022 года по настоящее время осуществляла добычу также на прилегающих 7,6 гектарах.

В связи с этим в следственном отделе Вагаршапата возбуждено уголовное дело по признакам незаконной предпринимательской деятельности.