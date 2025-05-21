Среда, 21 Мая 2025 12:35

АрмИнфо. Активист движения "Тавуш во имя Родины" Мушег Арамян оправдан. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат активиста Арсен Бабаян.

"Судья вынес оправдательный вердикт в его отношении, не квалифицировав инцидент между полицией и участниками акции у здания Министерства иностранных дел как хулиганство", - сообщил адвокат.

Напомним, что 31 мая у здания Министерства иностранных дел состоялась акция протеста, организованная движением "Тавуш во имя Родины". В ходе мероприятия произошли столкновения между активистами и правоохранителями, что привело к привлечению дополнительных сил, включая войска специального назначения. В результате этих событий порядка 16 человек были задержаны.