Среда, 21 Мая 2025 11:14

АрмИнфо. Второе за сутки землетрясение произошло на армяно-грузинской границе.

Как передает Территориальная служба сейсмической защиты МВД РА, второе землетрясение магнитудой 2,8 произошло накануне, 20 мая в 20:30 по местному времени в 10 км к юго-востоку от села Бавра в приграничной зоне армяно-грузинской границы. В эпицентре сила подземных толчков составила 3-4 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Бавра, Сарагюх и Ашоцк Ширакской области республики.

Напомним, что первые толчки были зафиксированы Службой накануне в 10:11 по местному времени.