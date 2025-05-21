Среда, 21 Мая 2025 11:13

АрмИнфо. Идея властей Армении о сокращении сроков службы в рядах вооруженных сил станет новым ударом по системе безопасности страны. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, в рамках инициативы властей об освобождении от службы в рядах ВС за деньги вновь актуализировалась тема сокращения

обязательной военной службы, которая впервые обсуждалась в предвыборный период 2021 года, а затем был закреплена в Концепции трансформации вооруженных сил в 2024 году.

"Конечно, на данном этапе эта тема активизируется не случайно, поскольку, во- первых, она имеет предвыборный характер, а во-вторых, "совпадает" с продвигаемым Азербайджаном требованием о демилитаризации Армении. Сами власти неоднократно отмечали серьезные проблемы, связанные с набором в армию, и на этом фоне идея сокращения сроков службы, какой бы ни была мотивация, является новым ударом по системе безопасности Республики Армения", - подчеркнул политик.

Напомним, что депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Айк Саркисян ввел в общение проект поправок в законе "О военной службе и статусе военнослужащего", который будет обсужден на заседании правительства 22 мая. Согласно этим поправкам, призывники смогут выбрать один из трех вариантов: пройти один месяц службы с выплатой 20 млн драм, шесть месяцев с выплатой 15 млн драм или отслужить полный срок - 24 месяца, при этом получая повышенное довольствие за счет средств, внесенных другими категориями призывников. Проект также предусматривает повышение предельного возраста для прохождения срочной службы с 27 до 37 лет. Еще одно из положений предусматривает пошлину в 15 млн драм для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Это позволит гражданам старше 27 лет, уклонившимся от службы, избежать уголовной ответственности.