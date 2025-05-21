Среда, 21 Мая 2025 11:08

АрмИнфо. Министр обороны и поддержки Вооруженных сил ИРИ, бригадный генерал Азиз Насирзаде назвал сохранение территориальной целостности и стабильности региональных границ неизменными принципами политики Ирана.

Как сообщает Mehr, на встрече с министром обороны Армении бригадный генерал Насирзаде подчеркнул стратегическую важность отношений между двумя странами и заявил, что Армения занимает особое место в политике соседства Ирана.

Насирзаде добавил, что общая граница между Ираном и Арменией является историческим путем сообщения между двумя странами, и Тегеран не допустит никаких посягательств на эту границу.