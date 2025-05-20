Вторник, 20 Мая 2025 21:06

АрмИнфо.Союз армян России (САР) осудил оскверенение и снос азербайджанцами памятника маршалу Баграмяну в Степанакерте.

В Союзе отметили, что ожидают должной оценки со стороны России в связи с подобными действиями азербайджанской стороны.

Учитывая, что в СК России возбуждены уголовные дела, расследуемые по 167 фактам осквернения, уничтожения либо повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам, расположенных на территории 15 европейских государств, в САР считают, что Азербайджан должен пополнить сей позорный список.

<В год 80-летия Великой Победы в Степанакерте был снесён памятник Маршалу Советского Союза, дважды Герою Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

Хорошо известно, что Нагорный Карабах дал Родине четырёх маршалов Советского Союза и одного из трёх адмиралов Флота СССР - Ивана Исакова. Сейчас уничтожены все памятники этим легендарным советским военачальникам на их исторической родине, в их родных селах, находящихся под контролем Азербайджана. В уникальном селе Чардахлу, где родились и выросли будущих два маршала - Иван Баграмян и Амазасп Бабаджанян, а также сотни генералов, уничтожены все памятники, включая Музей Великой Отечественной войны.

Ликвидирован памятник Ивану Исакову. Уничтожена память о маршале Ханферянце, осквернен памятник дважды Герою Советского Союза, лётчику Нельсону Степаняну в его родном городе Шуши на одноименной площади. Уничтожен памятник другому выдающемуся шушинцу - государственному деятелю, стоящему у основ советского ВПК Ивану Тевосяну - человеку, благодаря усилиям которого во время Великой Отечественной войны вся промышленность СССР из западных регионов была эвакуирована за Урал и в Сибирь. Тевосян, наряду с Баграмяном, похоронен в Кремлевской стене. Разрушены братские могилы воинов, погибших на фронтах ВОВ. Этот список позорных деяний можно продолжить, к сожалению>, - говорится в заявлении Организации.

Союз армян России расценивает данные акты вандализма, в частности, снос памятника Ивану Христофоровичу Баграмяну, совершенный на родине легендарного полководца Победы, как часть спланированной властями Азербайджана и их покровителями операции по обесцениванию роли советского народа и подмене исторических фактов, конечной целью которой является искажение исторической правды, подрыв нравственных основ и разрушение преемственной связи между поколениями.

Сообщается, что Союз армян России обращается в Следственный комитет РФ, считая, что по факту совершённого в Степанакерте преступления должно быть возбуждено уголовное дело в связи с <осквернением символов воинской славы России, оскорблением памяти защитников Отечества, совершенным публично>.