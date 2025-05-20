Вторник, 20 Мая 2025 17:49

АрмИнфо. В ближайшее время состоятся обсуждения с казахстанской авиакомпанией о возможности открытия новых рейсов в Ереван. Об этом в интервью казахстанскому изданию <Казинформ> сообщила председатель Комитета по туризму Армении Лусине Геворгян.

В данный момент, по ее словам, имеется прямой рейс из Актау в Ереван, а ранее действовало авиасообщение между Алматы и Ереваном. <И, на мой взгляд, было бы правильно возобновить этот маршрут хотя бы на период высокого сезона - с апреля по октябрь. Это позволило бы туристам приезжать на фестивали, концерты и другие крупные мероприятия. Прямое авиасообщение имеет большое значение для туристов - они, как правило, предпочитают путешествовать без пересадок>, - сказала Геворгян.

При этом глава Комитета напомнила, что пик посещаемости из Казахстана пришелся на 2019 год. Тогда Армению посетили порядка 40 тысяч человек, в основном это был бизнес- туризм. <К сожалению, в последние годы статистика снизилась, и в прошлом году Армению посетили уже около 11 тысяч казахстанцев>, - сказала она.

Заметив, что у наших государств нет общих границ, Геворгян указала на целесообразность создания совместной туристической платформы, где казахстанские туроператоры смогут ближе познакомиться с возможностями Армении, а армянские - с богатым туристическим потенциалом Казахстана. <Это откроет новые перспективы и для бизнеса, и для туристов обеих стран>, - подчеркнула она.

Председатель Комитета по туризму рассказала также о планах по совместной работе с государственными органами и бизнес-сообществом Казахстана над продвижением туристического потенциала Армении. В ближайшее время, по ее словам, будут запущены маркетинговые кампании, реклама в социальных сетях и на популярных площадках. Армянская сторона намерена также приглашать журналистов, блогеров и инфлюенсеров, чтобы они лично познакомились с красотой и гостеприимством нашей страны.

Параллельно планируется выстраивать межгосударственное сотрудничество, чтобы на официальном уровне поддерживать развитие туризма между Арменией и Казахстаном. Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, в 2024 году Армению посетило 10 236 туристов из Казахстана, что выше показателя годовой давности на 4,2%.