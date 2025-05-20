Вторник, 20 Мая 2025 17:47

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял спикера Палаты представителей Кипра Аниту Димитриу и наградил ее орденом дружбы за значительный вклад в укрепление и развитие дружественных связей между странами.

Как отметили в пресс-службе президента Армении, в связи с этим глава государства подчеркнул, что Кипр является ценным и надежным партнером для страны и отношения народов двух стран основаны на исторической дружбе, солидарности и взаимном уважении.

Ваагн Хачатурян также высоко оценил сотрудничество, сформировавшееся между парламентами Армении и Кипра, в частности, в рамках активных контактов и взаимных визитов между парламентскими группами дружбы и комиссиями по внешним отношениям.

Касаясь перспектив расширения двухсторонних отношений, президент отметил, что более активное сотрудничество в таких сферах как туризм и информационные технологии, может стать новым стимулом для развития экономических связей между Арменией и Кипром. В этом ключе стороны положительно оценили наличие прямых рейсов между двумя странами.

Собеседники также отметили важность открытия посольств-резидентов в двух странах в качестве шага к укреплению институциональных основ сотрудничества, и высоко оценили эффективное сотрудничество двух стран на международных площадках.

Кроме того, президент и спикер Палаты представителей Кипра придали важность развитию демократических институтов, приверженности демократическим ценностям, а также необходимости углубления сотрудничества в сферах образования, науки и культуры. В связи с этим стороны положительно оценили плавное течение политического диалога на различных уровнях, способствующего расширению двусторонних связей.