Вторник, 20 Мая 2025 16:40

АрмИнфо. При призыве на действительную военную службу нельзя делить граждан Армении на богатых и бедных. Об этом 20 мая журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян, комментируя представленный депутатом НС от правящей фракции "Гражданский договор" Айком Саркисяном пакет законодательных инициатив.

Отметим, что с учетом отсутствия заключения правительства РА по данному пакету, его рассмотрение в комиссии НС по вопросам безопасности и обороны перенесены на срок до 2 недель. Согласно инициативе, призывники смогут выбрать один из трех вариантов: пройти один месяц службы с выплатой 20 млн драм, шесть месяцев с выплатой 15 млн драм или отслужить полный срок - 24 месяца, при этом получая повышенное довольствие за счет средств, внесенных другими категориями. Проект также предусматривает повышение предельного возраста для прохождения срочной службы с 27 до 37 лет. Еще одно из положений предусматривает пошлину в 15 млн драм для мужчин, сменивших гражданство до 18 лет. Это позволит гражданам старше 27 лет, уклонившимся от службы, избежать уголовной ответственности.

В этой связи, как заметил Манукян, фактически власти хотят вынести инициативу Айка Саркисяна на рассмотрение Национального Собрания решением правительства. Депутат подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы этого не произошло. "Это позор. Граждане РА делятся на две категории: те, у кого есть деньги, и те, у кого их нет. С этим законопроектом получается, что те, у кого есть 20 миллионов, должны будут выполнять свою обязанность в течение 1 месяца, а остальные граждане - в течение 24 месяцев. Будет установлена вопиющая несправедливость, они превращают армию в вооруженную силу для бедных", - отметил депутат, напомнив, по Конституции в Армении все равны в своих правах. Манукян высказал опасение, что с принятием законопроекта граждане Армении начнут продавать свое имущество, чтобы освободить своих сыновей от службы в ВС страны.