Вторник, 20 Мая 2025 16:10

АрмИнфо. Швейцарский парламент учредил платформу для мира - глобальный форум для перемещенных коренных армян Арцаха, чтобы взаимодействовать с Азербайджаном и другими международными заинтересованными сторонами для безопасного и совместного возвращения на родину. Об этом сообщает Центральное Бюро "Ай Дат" АРФ "Дашнакцутюн".

Согласно сообщению, 26 мая текущего года в Берне начнет свою работу межпартийный комитет из 19 парламентариев, поддерживающих "Швейцарскую мирную инициативу". Таким образом комитет реализует решение верхней палаты парламента Швейцарии от 18 марта о внедрении необходимых международных механизмов для реализации права армян Арцаха на возвращение, которое имеет юридически обязательный эффект для исполнительной власти страны.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку обязательства Швейцарии "обеспечить открытый диалог между представителями армянского населения Азербайджана и Нагорного Карабаха под международным контролем или в присутствии значимых международных субъектов для ведения переговоров о безопасном и совместном возвращении исторически проживающего армянского населения".

Комитет, пользующийся широкой межпартийной поддержкой, возглавляют члены Национального совета Швейцарии Эрих Фонтобель и Штефан Мюллер-Альтерматт.

На предстоящем мероприятии выступят сопредседатели комитета, а также, бывший глава МИД Армении, председатель Комитета по защите основных прав народа Нагорного Карабаха Вардан Осканян, директор Реабилитационного центра "Кэролайн Кокс" Вардан Тадевосян, генеральный секретарь Межпарламентской группы дружбы Швейцария-Армения Саргис Шагинян и директор по связям с общественностью Международной организации христианской солидарности доктор Джоэль Велдкамп.

Напомним, что Совета кантонов Швейцарии 18 марта 2025 года принял резолюцию "Форум мира по Нагорному Карабаху: обеспечение возможности возвращения армян". 29 из 46 членов Совета кантонов проголосовали за инициативу, призывающую власти Швейцарии создать отдельную площадку для диалога между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана. Целью данной инициативы является обеспечение безопасного, коллективного и достойного возвращения насильственно перемещенного армянского населения на свою историческую родину. Решение Совета кантонов последовало за принятием аналогичного предложения Национальным советом 17 декабря в 2024 года.