Вторник, 20 Мая 2025 15:28

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе со спикером Палаты представителей Кипра Аннитой Деметриу.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Пашинян приветствовал визит Деметриу в Армению, подчеркнув, что Кипр является дружественной для Армении страной, с которой сформировались глубокие исторические, культурные и ценностные связи. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего политического диалога, а также углубления межпарламентского сотрудничества.

Аннита Деметриу выразила благодарность за радушный прием и теплое отношение, подтвердив поддержку Кипром суверенитета, территориальной целостности и демократических реформ Армении.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества Армении и Кипра, в том числе развитие экономических связей, инвестиционные возможности, расширение многосекторального сотрудничества.

Собеседники также обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки дня, затронув события, представляющие общий интерес, и возможности для сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по событиям, связанным с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном, и в этом контексте была подчеркнута важность установления мира и поддержания стабильности на Южном Кавказе.