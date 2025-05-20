Вторник, 20 Мая 2025 14:20

АрмИнфо. Поддержав кандидатуру лидера партии <Просвещенная Армения> Эдмона Марукяна на пост премьер-министра в рамках инициативы о вотуме недоверия действующему главе правительства Николу Пашиняну оппозиция предоставила бы народу Армении шанс в 2026 году провести самые справедливые в истории новейшей РА выборы. С такой оценкой выступил сегодня в беседе с журналистами депутат Овик Агазарян.

<Если бы оппозиционные парламентские фракции поддержали кандидатуру Эдмона Марукяна, мы бы имели премьера на год, а по итогам парламентских выборов 2026 года избрали бы нового премьера. То есть была бы реальная возможность достичь желаемой цели - лишить Пашиняна власти>, - сказал он.

Вместе с тем, по словам Агазаряна, он не отказываются от своей инициативы, вопрос остается открытым. Возможно до 2026 года, на каком-то <судьбоносном для страны этапе> коллеги из оппозиции все же решат присоединиться к инициативе, добавил он.

<Мы придержим кандидатуру Эдмона Марукяна до июня 2026 года>, - заявил он.

Сам Агазарян заявляет, никогда бы не поддержал кандидатуру Марукяна, если бы его выдвинули силы, сформированные вокруг Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. В связи с этим, заверил депутат, он и Акоп Асланян не такие наивные, чтоб верить, что после выдвижения кандидатуры Марукяна, оппозиция поспешила бы сразу же присоединиться к инициативе. <У нас есть также план Б>, - добавил он.

Напомним, что что 28 апреля члены движения <Мы не спим>, основанного учредителем движения <Вето> Нареком Маляном, экс-послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. О поддержке инициативы заявили обе оппозиционные фракции - <Айастан> (28 депутатов) и <Честь имею> (6 депутатов). Между тем, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо простое большинство депутатов.

16 мая лидер партии <Просвещенная Армения>, экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил, что принял предложение правления Единой национальной конституционной партии (в лице депутатов Овика Агазаряна и Акопа Асланяна) стать кандидатом на пост премьер-министра РА в рамках инициативы по импичменту Никола Пашиняна. Однако парламентская оппозиция в лице блоков <Айастан> и <Честь имею> не поддержали инициативу. Последние, в частности, заявили, что <выступают против процесса cмены Никола Пашиняна на <Никола Пашиняна 2>.