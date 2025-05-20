Вторник, 20 Мая 2025 14:02

АрмИнфо. Мэрия освободит горожан от выплаты штрафов за неуплату вывоза мусора, которые накопились из-за отсутствия возможности выполнять свои платежные обязательства через какую-либо систему. Соответствующий законопроект был принят 20 мая в ходе заседания Совета старейшин мэрии Еревана.

В частности, как отметил и.о. начальника управления мэрии по учету и сбору доходов Давид Акопян, речь идет о штрафах, накопленных в период с января по май этого года. В случае если кто-то из горожан оплатил штраф, эти средства будут перечислены на его счет по уплате услуг за вывоз мусора.

Акопян сообщил, что для выполнения своих платежных обязательств граждане уже могут воспользоваться различными площадками, в том числе в соответствующем разделе Yerevan.am, pay.e-community.am, Easy Pay, мобильном приложении Армэкономбанка, в любом отделении HayPost, в своей районной администрации. Было также отмечено, что вскоре к системе присоединится TelСell и ряд других коммерческих банков Армении.

Отметим, что в ходе голосования проект поддержали 42 члена Совета старейшин, 2 - выступили против и 16 воздержались.

Напомним, что в конце декабря прошлого года городские власти заявили, что впредь расчет платы за вывоз мусора будет основываться не как ранее на количестве жильцов, а на площади занимаемой жилой недвижимости.

Напомним, что согласно действующему порядку, в Ереване на душу каждого жильца приходится плата в размере 200 драмов в месяц за вывоз мусора. С нововведениями, как еще тогда заверил и.о. начальника Управления мэрии Еревана по учету и сбору доходов Давид Акопян, в среднем для жителей квартир вывоз мусора подорожает на 80 драмов, в случае собственных домов - на 180 драмов.