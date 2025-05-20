Вторник, 20 Мая 2025 12:39

АрмИнфо. Антикоррупционный орган Совета Европы (GRECO), в своем годовом отчете указал на недостаточную прозрачность в процессах закупок, осуществляемых высокопоставленными государственными чиновниками Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук написала беспартийный депутат Национального собрания Армении Тагуи Товмасян.

Депутат обратила внимание, что более двух десятков документов, касающихся закупок, организованных Национальным Собранием, были получены ею из различных источников, однако не с официального сайта парламента. В связи с этим она напомнила, что генеральный секретарь аппарата парламента Давид Аракелян, который является близким другом спикера парламента Алена Симоняна, тратит средства из госбюджета без должного публичного отчета, не уточняя, на какие нужды и какие именно закупки идут расходы.

Кроме того, депутат привела данные о том, что в январе, мае, августе и сентябре 2024 года Национальное Собрание приобрело 908 бутылок коньяка различных сортов. "За это гордые налогоплательщики Армении заплатили 16 миллионов 635 тысяч драм. По какой необходимости были куплены коньяки, кому они были подарены, кто решил, сколько должно быть куплено - в этой части нет никакой прозрачности. При этом все закупки осуществлялись у компании ООО "Вино Вино"," - написала Товмасян.

Депутат также предоставила информацию о закупках с января по апрель 2025 года, отметив, что за этот период было приобретено 594 бутылки коньяка на сумму 11 миллионов драм. При этом Товмасян напомнила, что год еще не завершен и возможно, это не последние данные, которые ей удастся собрать.

Отметим, что это не первый случай, когда Тагуи Товмасян поднимает вопрос о закупках, осуществляемых Национальным Собранием Армении. В ходе парламентских заседаний она регулярно обращает внимание на отсутствие отчетности по закупкам. Так, на одном из заседаний она напомнила о закупках из ООО "Манкан", интересуясь, что именно может приобретать парламент в детском магазине.