Вторник, 20 Мая 2025 11:31

АрмИнфо. 12-14 мая 2025 года армянская делегация во главе с заместителем председателя Следственного комитета, начальником Главного управления по расследованию особо важных дел Вазгеном Аветисяном приняла участие в трехдневном международном учебном курсе <Предупреждение киберпреступности и национальное сотрудничество>, организованном в Дохе Региональным центром по борьбе с киберпреступностью (UNRCCC) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в состав делегации также вошли руководители Управления по расследованию преступлений, совершенных в сфере киберпреступности и высоких технологий, Управления по расследованию общеуголовных и избирательных преступлений Следственного комитета, представители МИД, МВД, прокуратуры, СНБ, Минобороны, судебных органов.

Целью курса является углубление профессиональных навыков в области предотвращения киберпреступности, расследования и международного сотрудничества.

В начале встречи заместитель председателя Следственного комитета Вазген Аветисян выразил благодарность и подчеркнул, что армянская делегация придает важность такому сотрудничеству, поскольку борьба с преступностью также имеет особое значение для Республики Армения.

Вазген Аветисян, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества с UNRCCC ООН, выразил готовность содействовать реализации двусторонних и многосторонних инициатив в контексте борьбы с киберпреступностью.

В результате обучения были приобретены практические навыки в областях исследования электронных доказательств, поиска и фиксации данных из открытых источников в сети Интернет, их исследования и анализа, нейтрализации киберугроз и проведения эффективных расследований, а также защиты прав человека, детей и уязвимых групп в киберпространстве.