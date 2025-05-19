Понедельник, 19 Мая 2025 20:16

АрмИнфо. Несмотря на все трудности, Армения привержена повестке установления мира на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи со спикером Палаты представителей Кипра Анитой Димитриу, касаясь вопросов региональной повестки.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, коснувшись открытия резидентских посольств в Ереване и Никосии, Мирзоян и Димитриу выразили уверенность, что совместными усилиями можно будет расширить сотрудничество в новых сферах, представляющих взаимный интерес.

Стороны обоюдно подчеркнули важность сотрудничества между Арменией и Кипром в процессе перманентного углубления партнерства РА-ЕС.

Мирзоян подчеркнул, что наилучшая реализация существующего инструментария и мощная поддержка государств-членов в этом направлении имеют важное значение с точки зрения углубления сотрудничества Армения-ЕС.