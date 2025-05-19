Понедельник, 19 Мая 2025 20:07

АрмИнфо.Армения и Турция представят первый совместный фильм. Соответствующий договор во время кинорынка Каннского кинофестиваля в павильоне Всеармянской федерации кинопроизводителей (Panarmenian Federation of Film Producers - PFFP) подписали продюсеры Ани Галстян (Армения) и Эла Алямач (Турция). Как передает американское издание Variety, режиссеры и сценаристы картины (Эла Алямач и Арен Пердеци), именуемой <Здравствуй>, назвали это смелым и беспрецедентным актом культурного сотрудничества и нового взаимопонимания.

Было отмечено, что фильм является автобиографией всемирно известного турецкого фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Последний скончался в 2018 году. Но режиссеры, как пишет издание, имеющие армянское происхождение, установили тесные отношения с Гюлером за год до его кончины, что помогло им превратить историю его жизни в сценарий к фильму с рабочим названием "Привет". Хотя фильм будет посвящен различным аспектам его карьеры и экзотическим путешествиям, по сути, это трехдневное путешествие фотографа со своим отцом в армянскую деревню, где он родился. В более раннем интервью изданию, режиссеры, ссылаясь на беседу с Гюлером, говорили, что именно возвращение отца домой было величайшим путешествием его жизни.

Съемками фильма займутся турецкая кинокомпания Kara Kedi Film и армянская Enso Films.

Напомним, что Ара Гюлер, которого называли турецким Картье-Брессоном и <Глазом Стамбула>, родился в 1928 году в армянской семье в Стамбуле. Ара начала фотографировать родной город в 1950 году, где на снимках запечатлевал жизнь людей вместе с монументальной архитектурой города, его мечетями и фонтанами. Он является автором свыше 800 тыс. фотографий. В 2012 году Гюлер удостоился золотой медали Министерства культуры Армении. Помимо докторских работ о нем написано множество книг. Его работы экспонировались по всему миру. В Армении выставка Ара Гюлера состоялась в 2013 году в Национальной картинной галерее.