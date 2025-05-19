Понедельник, 19 Мая 2025 17:30

АрмИнфо. Азербайджан и Иран проводят учения на территории оккупированного Арцаха.

Как сообщает ИРНА, во второй день совместных учений "Арас-2025", спецподразделения Сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и армии Азербайджана провели торжественный смотр и парад участников.

Командующий совместными учениями, заместитель командующего Сухопутными войсками КСИР по операциям генерал Вали Маадани, заявил, что спецподразделения обладают высокой степенью технической оснащённости и профессиональной подготовки, и часть этих возможностей была переброшена в район проведения манёвров.

Генерал Маадани подчеркнул, что учения направлены на укрепление стратегических, оперативных и военных целей двух стран и проводятся в соответствии с договорённостями президентов Ирана и Азербайджана.

Он также напомнил, что первый этап этих учений прошёл в прошлом году на территории Ирана, а "нынешняя фаза реализуется на территории Азербайджана как продолжение совместного плана".