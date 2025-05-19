Понедельник, 19 Мая 2025 17:28

АрмИнфо.Союз "Арцах" совместно с омбудсменом Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Гегамом Степаняном инициирует сбор данных о квартирах и домах, которые были разрушены или присвоены властями Азербайджана в оккупированном Арцахе, для реализации международно-правовых процессов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава общественной организации Союз "Арцах", экс-омбудсмен НКР Артак Бегларян.

В связи с этим он призвал жителей Арцаха предоставить информацию о случаях сноса или присвоения их жилья и заполнить анкету, размещенную ниже.

"Предоставленные данные будут использоваться исключительно в международно- правовых целях с вашего письменного согласия. На основании полученной информации мы свяжемся с вами для сбора дополнительных материалов и организации дальнейших действий", - пояснил Бегларян.

При этом он отметил, что судебные решения могут быть вынесены спустя годы, а возможные результаты будут касаться возвращения арцахцев, защиты их имущества, предоставления компенсации за утраченное имущество и других связанных вопросов.

"Те, кто уже предоставил свои данные ранее, не обязаны заполнять анкету повторно. Массовый сбор данных о других правонарушениях будет организован на следующих этапах в соответствии с приоритетами, учитывая ограничения наших возможностей", - резюмировал экс-омбудсмен Арцаха.

Заполнить анкету можно по ссылке https://forms.gle/qNHx4wzxTayQDzpG7.

Ранее всемирную паутину облетели кадры разрушения в Степанакерте ряда жилых кварталов. Кроме того, международные и местные организации сигнализируют о стирании с лица земли целых сел со стороны Азербайджана.

17 мая экс-министр культуры Арцаха Сергей Шахвердян сообщил о том, что азербайджанские власти в оккупированном Арцахе снесли последний скульптурный памятник в Степанакерте - маршалу Баграмяну.

Напомним также, что ранее омбудсмен по культурному наследию Армянского Нагорья представил инфографику об армянских церквях, полностью разрушенных в период с 2021 по 2024 год. В ней были указаны уничтоженные до основания церковь Мехакавана, церковь Святого Саркиса в Мохренесе, церковь "Канач Жам" в Шуши, церковь Святого Вознесения в Бердзоре и церковь в Тандзатапе.