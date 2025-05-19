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 Понедельник, 19 Мая 2025 17:19
Наира Бадалян

Пашинян принял новоназначенного посла КНР

Пашинян принял новоназначенного посла КНР

АрмИнфо.  Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Ли Синвэя (Li Xinwei).

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян поздравил Ли Синвэя с вступлением в должность посла и пожелал ему успехов на благо дальнейшего развития и расширения отношений между Арменией и Китаем. Он выразил надежду, что за время пребывания  Ли Синвэя в должности в двусторонних отношениях будут зафиксированы конкретные результаты.

 

Посол выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству и развитию торгово- экономических и культурных связей.

Собеседники подчеркнули важность реализации совместных программ в сфере экономики и туризма, в том числе по увеличению количества прямых авиарейсов. Были также затронули вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне и сотрудничества в рамках международных организаций.

Состоялся обмен мнениями вокруг проекта правительства Республики Армения <Перекресток мира> и его принципов.

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