Понедельник, 19 Мая 2025 16:11

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян назвал действующего премьер-министра Армении, провозгласившего в качестве одного из своих политических приоритетов борьбу с коррупцией, Эйнштейном коррупции.

"Пашиян провозгласил новое слово в деле коррупции. Это феноменально. Я считаю Никола Пашиняна Эйнштейном коррупции. Только дело АНИФ чего стоит. Создать фонда, заполнить его $65 млн налогоплательщиков. Затем создать офис, взять на работу родных, друзей, членов семьи и так далее. Через два месяца эти деньги испарились. Этот человек просто Дэвид Копперфильд (американский иллюзионист - ред.) - это новое слово в деле коррупции. Это гении коррупции и страну превратили в рай для коррупции", - сказал Кочарян в интервью ряду армянских СМИ.

По его словам, это лишь один из примеров коррупции. Он напомнил и об исчезновении $100 млн из Всеармянского фонда во время 44-дневной войны 2020 года, множество иных случаев. При этом он выразил убеждение, что разоблачения связанные с коррупционными схемами при строительстве школ, детсадов - это лишь "чаевые коррупции".

"Госдолг Армении увеличили на $7 млрд, но что предметное они сделали для страны за эти деньги", - вопрошал политик, добавив, что как минимум $2 млрд из этих $7 млрд были распылены.

"У меня есть обоснованные подозрения, что Никол Пашинян самый богатый человек в Армении. Я ему уступаю в 10-15 раз. Как говорят - даже обидно",- пошутил Кочарян, добавив, что через пару лет это всё раскроется, а люди могут запастись попкорном и наблюдать.

В этом ключе Кочарян добавил, что в городе проходит дождь и Ереван превращается в Венецию. "Если людям ок, то хорошо. Человек сотворивший чудо с АНИФ теперь, проворачивает то же самое с Ереваном. Вы видели, сколько стоит разрешение на строительство", - заметил политик, вновь отметив, что коррупция в стране имеет массовых характер.