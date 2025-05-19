Понедельник, 19 Мая 2025 16:10

АрмИнфо. Сам президент Беларуси публично говорил об этом, заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян 19 мая в беседе с журналистами комментируя заявление 2-го президента Роберта Кочаряна, что Беларусь и Россия никогда не предлагали Армении вступить в Союзное государство.

Напомним, что 2-й президент РА в интервью группе армянских СМИ коснулся обвинения в том, что он хочет прийти к власти и сделать Армению членом Союзного государства с Россией и Белоруссией. <За время моего президентства ни президент Ельцин, ни президент Путин, ни президент Лукашенко ни разу не обращались ко мне с этим вопросом. Я до сих пор не знаю, какие были бы предварительные условия, если бы мы обратились к ним с этим вопросом. Такое впечатление, что они стоят ждут, когда Армению включат в этот союз. Искренне говорю, такого разговора не было. Хочу заверить, что такого попросту нет>, - заявил он. По его мнению, власти используют тему союзного государства и демонизированный в иностранных СМИ образ белорусского лидера Александра Лукашенко в собственных целях. В годы его правления, подчеркнул Кочарян, Минск не предпринимал действий, вызывающих недовольство Еревана. Второй президент убежден, проблемы в отношениях с Беларусью и тезис Союзного государства используется для понижения привлекательности партнерства с Россией.

<Мы все знаем, что в политике, часто бывает так, что не напрямую говорят то, что должны сказать прямо. Было обязательным сделать нам публичное предложение со стороны президента РФ? Нет же? А президент Беларуси об этом говорил>, - заявил спикер НС РА.

Помимо этого, заметил Ален Симонян, недавно избранный мэр Гюмри Вардан Гукасян <поддерживаемый Робертом Кочаряном> также откровенно заявил, что выступает за Союзное государство Армении с Россией, по примеру Беларуси.