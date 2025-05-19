Понедельник, 19 Мая 2025 15:45

АрмИнфо. После скандального инцидента с дракой в администрации Нор-Норка с участием активиста Артура Чахояна и главы административного района Тиграна Тер-Маргаряна, последний все же принял решение покинуть свой пост. Об этом он заявил в ходе рабочего заседания мэрии Еревана 19 мая.

Учитывая, что по факту состоявшегося инцидента возбуждено уголовное дело, Тер-Маргарян во избежание спекуляций относительно его возможного вмешательства в ход судебного процесса из-за занимаемой должности, решил прекратить свои полномочия на посту главы администрации Нор- Норка.

Он отметил, что инцидент стал предметом широкого обсуждения и дошел до главной трибуны страны, где определенные политические силы не упустили возможности спекулировать на этой теме. <2026 год не за горами. Мы встретимся в 2026-м, и я буду участником вашей политической гибели>, - сказал уже бывший префект.

Тер-Маргарян выразил благодарность главе фракции <Республика> Араму Саргсяну за оказанное доверие, мэру Еревана Тиграну Авиняну за эффективное сотрудничество и жителям Нор-Норка. При этом он заверил, что все данные им обещания будут выполнены.

Отметим, что, выходя из здания мэрии, журналисты спросили Тер- Маргаряна, жалеет ли он о том, что избил активиста Чахояна, он лаконично ответил <нет>.

Напомним, что в конце апреля активист Артур Чахоян вместе с членом Совета старейшин мэрии Еревана от фракции <Мать Армения> Месропом Манукяном вышли в прямой эфир, находясь на территории одного из ереванских детских садов, на благоустройство которого мэрия направила 300 млн. драмов. Однако работы были выполнены некачественно. После подобного эфира, Тигран Тер-Маргарян обрушился с оскорблениями в телефонном разговоре на Артура Чахояна, что он сам подтвердил в интервью одному из СМИ, добавив, что вовсе не жалеет о сказанном. Тер-Маргарян при этом обозначил, что содеянное со стороны Чахояна и Месропяна является провокацией, поскольку мэрия еще не приняла акт по этим работам, соответственно средства еще не перечислены ввиду того, что есть определенные проблемы со строителями.

После озвученных оскорблений, Чахоян вместе с Месропяном провели акцию и облили плакат с изображением Тер-Маргаряна йогуртом. Затем активист изъявил желание обсудить за столом в присутствии СМИ с префектом ситуацию с детским садом, явившись в администрацию Нор- Норка. Однако сотрудники заявили, что Чахоян своим поступком оскорбил их всех, в результате чего завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Одновременно несколько сотрудников набросились на Чахояна, к которым выйдя из своего кабинета присоединился и префект Тигран Тер- Маргарян. Вследствие Чахоян был госпитализирован в Медцентр Григора Лусаворича. По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело.