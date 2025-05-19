Понедельник, 19 Мая 2025 15:09

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян не считает реалистичным сценарием процесс выражения импичмента действующему премьер-министру Николку Пашиняну.

"Я не слышал ни от кого мнения, что импичмент - реалистичный сценарий. Даже инициаторы этого процесса не уверены в его успехе. Я прагматичный человек. Вступать в процесс с нулевым шансом на успех мне неинтересно", - отметил политик в интервью ряду армянским СМИ.

На уточнение, готов ли он и его политическая сила в лице блока "Армения" в случае, если на предстоящих парламентских выборах в Армении сформировать коалицию с другими оппозиционными политическими силами, чтобы не допустить Пашиняна к власти, Кочарян дал утвердительный ответ.

"Если возникнет необходимость сформировать коалицию, чтобы избавиться от этой власти, я не думаю, что у нас будет альтернатива. Но возможности идти на выборы вместе я не вижу", - отметил политик, не исключив и проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Напомним, что инициаторы гражданского движения "Мы бдим" Эдгар Казарян и Нарек Малян направили письмо с прошением о начале процесса импичмента в отношении Пашиняна депутатам парламента. Для запуска этого процесса им необходимы подписи 36 депутатов, а оппозиции не хватает двух голосов, которые они хотят получить в правящей фракции, что выглядит весьма сомнительно. А чтобы инициатива была успешной нужно обеспечить голоса 54 законодателей из 107.

Добавим, что ранее данную инициативу с оговорками поддержали две оппозиционные фракции в парламенте Армении - "Честь имею" и "Армения".