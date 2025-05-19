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Марианна Мкртчян

Кочарян: Необходимо восстановить стратегическое партнёрство с Россией и включить в него иранский фактор

Кочарян: Необходимо восстановить стратегическое партнёрство с Россией и включить в него иранский фактор

АрмИнфо.  Символ поражения не может привести к достойному миру, считает второй президент Армении Роберт Кочарян.

"Мы всегда говорим о необходимости установления в регионе достойного мира. Я не верю, что символ поражения может привести к достойному миру. Он пытается любой ценой спасти себя. И человек, имеющие в приоритетах такую мотивацию, не может думать о стране. Субъект, который этим занимается, имеет другие мотивации. Он хочет бумагу о Николе Пашиняне, и она не имеет отношения к миру", - заявил Кочарян в интервью ряду армянским СМИ.

По словам политика, кадры из Албании, облетевшие мир со встречи армянского премьера с лидерами Турции и Азербайджана позор для страны. "Это было поведение человека, потерявшего достоинство. Он сгорбившийся на этих встречах. Складывается впечатление, что здесь сформировались отношения подчиненного перед начальником, или раба перед хозяином. Язык его тела прекрасно всё демонстрировал, и не стоит ждать ничего хорошего для страны от этого человека", - отметил второй президент Армении.

Вместе с тем бывший президент страны констатировал, что сегодня Армения не в состоянии самостоятельно обеспечить свою безопасность в этом регионе. По его словам, Армения сегодня позиционирует себя на международной арене в качестве груза для своих партнеров и союзников.

"Никто сегодня не может сказать, что Армения сегодня способна самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Следовательно, ты прежде всего, должен быть внутренне более организованным, заняться собственной армией и выстраивать такие отношения с потенциальными геополитическими партнёрами, которые смогут заполнить эти пробелы страны", - добавил политик, добавив, что не видит  таких шагов со стороны действующих властей.

По словам Кочаряна, сегодняшние армянские власти делают всё, чтобы друзей превратить во врагов. При этом он уверен, что у действующих властей нет в реальности четко выработанной внешней политики, которая бы обслуживала национальные интересы страны.

При этом Кочарян заметил, что Армения окружена с севера Россией, а с юга - Ираном, и в текущих реалиях думать, что Европа может обеспечить ее безопасность, просто наивно.  Он считает, что Армения является инструментов в руках Европы, чтобы немного насолить России.  "Есть три страны, которые смогут сыграть роль в этом регионе - это Россия, Турция и Иран. Нужно посмотреть, какая страна из этих трех сильна как военной, так и в экономической отраслях и близка нам по духу в культурой области - и эта Россия", - заметил он.

Касаясь Турции, он напомнил, что армяно-турецкие отношения отяжелены серьезными историческими грузами.  "Османская мечта Турции переживает новое пробуждение. Мы - чужеродное тело на большой политической картине, которую Турция сегодня явно формирует. Амбиции Турции растут изо дня в день в регионе. И единственная страна, которая может сдержать эти амбиции  - эта Россия. Поэтому, у нас должен быть хорошие отношения  с Россией, чтобы иметь инструмент сдерживания Турции. Нужно выстраивать хорошие отношения с этой страной, но не поддаваться на шантаж", - отметил он.

По его словам, необходимо восстановить стратегическое партнёрство с Россией и включить иранский фактор. "К армяно-российским отношениям нужно добавить компонент Ирана, превратив их в трёхсторонний формат", - полагает Кочарян.

 

Второй президент Армении также не согласился с тем, что в Турции видят угрозы в разговорах о Западной Армении. "На мой взгляд большую угрозу представляют разговоры о так называемой Западном Азербайджане. У меня впечатление, что Пашинян "реальную Армению" видит в контексте Западного Азербайджана. Вы полагает, что кто-то в Армении посягает на гору Арарат. Никто не собирается захватывать Арарат, никто не страдает авантюризмом такого масштаба. Арарат - наш символ, часть национальной идентичности. Нынешняя власть разрушает наши представления о собственных символах", - отметил он.

По словам Кочаряна, а процесс международного признания Арменией Геноцида армян в Османской империи являлось элементом обеспечения собственной безопасности. "Мы рассматривали этот вопрос не только с эмоциональной точки зрения. Я лично воспринимал этот вопрос как компонент безопасности Армении", - сказал бывший президент Армении.

Касаясь разговоров о перспективах вступления Армени в Союзное государство, Кочарян отметил, что  в бытность его президентства никогда не велись разговоры с президентами России о включении Армении в Союзное государство.

"Ни с Ельциным, ни с Путиным я не вел таких разговор. И Лукашенко об этом никогда не говорил", - отметил он.

При этом он отметил, что президент Беларуси Алесандр Лукашенко очень долгое время демонизировался со стороны Западных стран. "Негативное отношение к президенту Беларуси сформировалось после его визита в Шуши. Сейчас это используется на все 100%. Во время моего президентства Беларусь не предпринимала действий, вызывающих наше недовольство. Наоборот, он всегда стоял рядом снами, я не знаю, что потом произошло", - добавил политик.

Вместе с тем он выразил убеждение, что при вступлении в ЕС, государства теряют в разы больше суверенитета, что можно потерять при присоединении к Союзному государству.  "Если для Армении приоритет - суверенитет, то чем дальше от ЕС, тем лучше. ЕС самая большая модель потери суверенитета", - отметил он, добавив, что у ЕС есть ряд структур, которые наделены функциями наказания.

Кочарян еще раз подчеркнул, что сегодняшние власти Армении выдвигают ложные тезисы о России, используя для этого всю пропагандистскую машину с целью генерации антироссийских настроений и сеяния недоверия к РФ.

Касаясь недовольства в отношении ОДКБ в ходе азербайджанской агрессии, Кочарян отметил, что вопрос оккупации армянских территорий со стороны Азербайджана следовало решать не через ОДКБ, а через армяно-российские отношения. "Ты портишь отношения с ключевым участником ОДКБ, а потом жалуешься, что ОДКБ не помогла. Мы встали в позу обиженной стороны, но такую позицию должна была принять Россия после подписания документа в Праге, потому что мы обнулили её посредническую роль, а потом снова зовём её быть посредником", - отметил он.  

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