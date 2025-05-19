Понедельник, 19 Мая 2025 14:05

АрмИнфо. Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ заявил о позитивных подвижках ситуации на Южном Кавказе.

"Есть определенные позитивные подвижки на Кавказе. Это заявления Республики Армения и Азербайджанской Республики о завершении переговоров и согласовании текста межгосударственного документа о мире между двумя странами. Выражаем надежду на скорейшее подписание документа и рассчитываем, что его реализация проложит надежный путь к миру и стабильности на Южном Кавказе", - заявил Тасмагамбетов, на заседании в Бишкеке.