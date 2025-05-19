Понедельник, 19 Мая 2025 14:03

АрмИнфо. Команда армянских школьников вернулась с Международной открытой биологической олимпиады (OIBO) с четырьмя бронзовыми медалями.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, OIBO проходила с 10 по 17 мая в образовательном центре "Сириус" в России.

Всего в Олимпиаде принимали участие 75 школьников из 15 стран. В команде, представлявшей Армению, медали завоевали ученица 10-го класса Сара Акопян из старшей школы "Гераци", Анаит Уноян из гимназии "Фотон", Милена Айрапетян из старшей школы "Стем" ЕГУ и Лилия Карапетян из Ереванской старшей школы № 184.

Командой Армении, как отметили в Министерстве, руководила научный сотрудник факультета биологии ЕГУ Рузанна Адамян.

Отметим, что OIBO - это международная олимпиада по биологии, направленная на вовлечение школьников в изучение и решение актуальных биологических и биотехнологических вопросов в коллаборации с индустриальными партнёрами, а также на развитие международного сотрудничества и обмена опытом между участниками. Олимпиада состоит из трёх туров: теоретического (индивидуального), практического (индивидуального) и проектного (командного), которые проводятся в разные дни.