Понедельник, 19 Мая 2025 13:55

АрмИнфо. Председатель Палаты представителей Кипра Аннита Деметриу считает неприемлемыми проявления азербайджанской стороны в 2025 году, <судилище> над армянскими пленными в Баку.

Как отметила Аннита Деметриу 19 мая на совместной со спикером Национального собрания РА Аленом Симоняном, позиция Кипра по этому крайне чувствительному вопросу совпадает с позицией Армении.

<То есть мы не можем согласиться ни на что, что противоречит международному праву, правам человека. И это наша принципиальная позиция по каждому вопросу>, - заявила она, выразив надежду, что происходящее найдет свое решение. <Совершенно неприемлемо, что в 2025 году мы обсуждаем или видим подобные проявления и изображения>, - подчеркнула она.

Коснувшись мирного договора между Ереваном и Баку, она выразила надежду, что подписанные пункты, указанные в мирном договоре, удастся притворить в жизнь. Мирный договор также поможет вступлению Армении в Европейский союз.

<Когда есть мир, каждая страна процветает и развивается>, - добавила Председатель Палаты представителей Кипра.

<Кипр, как вы знаете, уже 50 лет разделен на две части. Кипр еще один пример, что необходимо установить мир, стабильность и безопасность>, - резюмировала Аннита Деметриу.