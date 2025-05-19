Понедельник, 19 Мая 2025 12:58

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров 21 мая посетит Армению с официальным визитом.

После переговоров в армянском внешнеполитическом ведомстве, состоится совместная пресс-конференция министров иностранных дел Армении и России.

Добавим, что последний раз глава российского внешнеполитического ведомства посещал Армению в ноябре 2022 года.