Суббота, 17 Мая 2025 14:53

АрмИнфо. Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 17 мая в сопровождении духовной свиты отбыл в столицу Беларуси Минск - по приглашению Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви.

18 мая Его Святейшество Гарегин II возглавит церемонию освящения первой армянской церкви, построенной в Беларуси.