Суббота, 17 Мая 2025 14:51

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян называет Европейское политическое сообщество уникальной площадкой для продвижения политического диалога.

<Европейское политическое сообщество стало уникальной площадкой для продвижения политического диалога и взаимодействия, направленного на поиск эффективных решений для мира, укрепления безопасности и процветания в нашем непосредственном и более широком окружении. Это понимание лежит в основе инициатив и активного участия Армении, на этот раз - в Тиране>, - написал Мирзоян в своем микроблоге X.