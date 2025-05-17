Суббота, 17 Мая 2025 14:48

АрмИнфо. Глава Службы государственной безопасности Грузии Анри Оханашвили принял посла Армении Ашота Смбатяна.

Как сообщает посольство Армении в Грузии, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные со взаимным сотрудничеством между соответствующими ведомствами Армении и Грузии.