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 Суббота, 17 Мая 2025 14:47
Наира Бадалян

Армения зарегистрировала право собственности на землю в 1,6 га, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около $1,6 млн.

Армения зарегистрировала право собственности на землю в 1,6 га, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около $1,6 млн.

АрмИнфо. Республика Армения зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 1,6 гектара, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около 1 миллиона 650 тысяч долларов США.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 16 мая 2025 года была зарегистрирована собственность РА на земельный участок площадью 1,687 га, прилегающий к телебашне на улице Г. Овсепяна в Ереване и предназначенный для <жилищных> целей, кадастровой стоимостью 645 миллионов 950 тысяч драмов, что эквивалентно примерно 1 миллиону 650 тысячам долларов США,

Напомним, иск Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры был удовлетворен определением Антикоррупционного суда от 4 апреля 2025 года.

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