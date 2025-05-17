Суббота, 17 Мая 2025 14:47

АрмИнфо. Республика Армения зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 1,6 гектара, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около 1 миллиона 650 тысяч долларов США.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, 16 мая 2025 года была зарегистрирована собственность РА на земельный участок площадью 1,687 га, прилегающий к телебашне на улице Г. Овсепяна в Ереване и предназначенный для <жилищных> целей, кадастровой стоимостью 645 миллионов 950 тысяч драмов, что эквивалентно примерно 1 миллиону 650 тысячам долларов США,

Напомним, иск Управления по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры был удовлетворен определением Антикоррупционного суда от 4 апреля 2025 года.