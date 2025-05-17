Суббота, 17 Мая 2025 12:31

АрмИнфо. Движение SavetheArQ (движения за защиту и сохранение армянского квартала Иерусалима) выражает свое глубокое потрясение и решительное осуждение после позорных замечаний, сделанных накануне комментатором конкурса <Евровидения> на израильском общественном телеканале Kan 11.

После выступления армянского участника <Евровидения> Parg-а израильский комментатор конкурса, в частности, заявил: <Я не могу поверить, что мы отдали этим ребятам целый квартал в Иерусалиме>.

<Это тревожное, беспочвенное, расистское и оскорбительное заявление, направленное против древней общины, которая является неотъемлемой частью исторической, религиозной и культурной ткани Иерусалима.

Прежде всего, мы хотим прояснить, что Армянский квартал в Иерусалиме никому не был <отдан>. Он был построен, сохранен и возделан на протяжении веков армянским народом, который поддерживал постоянное присутствие на Святой Земле - и в Иерусалиме в частности - более 1600 лет.

Это присутствие признано во всем мире и вносит уникальный вклад в духовную, культурную и историческую жизнь города. Армянский квартал, один из четырех кварталов Старого города, служит символом сосуществования, открытости и сотрудничества между общинами и религиями. Его армянские жители олицетворяют ценности толерантности, уважения к другим и почтения к историческому наследию Иерусалима на протяжении его многочисленных эпох и разнообразного населения. Поэтому такие заявления не только неверны - они оскорбительны и опасны, и они наносят вред тонкой материи совместной жизни в Иерусалиме>, - говорится в заявлении SavetheArQ.

Движение SavetheArQ Иерусалима требует, чтобы израильская общественная вещательная корпорация публично дезавуировала сделанное заявление и принесла официальные извинения армянской общине Иерусалима и всем, кому дороги ценности толерантности, исторической целостности и межобщинного уважения.

<Мы не позволим вещателям - или любым другим сторонам - подрывать историческую правду или очернять достоинство целой общины и нации>, - решительно заявили в SavetheArQ.

Напомним, что 1 ноября 2023 года Иерусалимское патриаршество ААЦ заявило об отмене соглашения от 8 июля 2021 года, согласно которому участок Армянского квартала <Коверу партез> (<Коровий сад>) передавался в долгосрочную аренду для строительства отеля. Расположенный на знаменитой горе Сион участок с XIV века принадлежит Армянской церкви и составляет 25% территории квартала. Представители общины считают, что потеря контроля над ним сделает Армянский квартал уязвимым и приведет к постепенной потере здесь армянского присутствия.

Сразу после заявления началось жесткое давление на армянскую общину. Компания- застройщик, активно поддерживаемая местной полицией, принялась незаконно сносить стены, пытаясь силовым путем вытеснить армян. В ответ было учреждено Движение по защите и сохранению Армянского квартала Иерусалима.

После этого также начались нападения на армянскую общину начались нападения. 28 декабря 2023 года, когда около 30 вооруженных лиц напали на участок, нанеся телесные повреждения нескольким активистам-армянам, дежурившим там, в том числе священнику и студентам семинарии. 3 апреля 2024 года израильтяне при поддержке полиции вторглись на территорию <Коверу партез> в Иерусалиме и убрали установленные там заграждения.

В связи с этими событиями Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина, выразил глубокую обеспокоенность. Организация решительно осудила этот инцидент. <На фоне непрекращающихся провокаций со стороны Азербайджана в отношении Армении в регионе Южного Кавказа, данное вторжение представляет собой новую попытку оспорить независимость и суверенитет Армении. Вызывает глубокую озабоченность уровень армянофобии, наблюдаемый в ряде стран - от Азербайджана до Израиля. В этих условиях армянское население живет с ощущением постоянной угрозы>, - отметили авторы заявления. Институт призвал защитить армянские земли и христианские святыни в Иерусалиме.