Суббота, 17 Мая 2025 12:21

АрмИнфо. Делегация во главе со спикером Палаты представителей Республики Кипр Аннитой Деметриу 18-21 мая посетит Армению.

Ответственным за организацию встречи делегации, как говорится в распоряжении и.о. спикера НС Армении Акопа Аршакяна, назначен руководитель аппарата и генеральный секретарь Национального Собрания Давид Аракелян.

В рамках визита запланированы официальные встречи и ряд мероприятий, направленных на укрепление армяно-кипрских парламентских отношений.