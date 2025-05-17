Суббота, 17 Мая 2025 12:16

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел в Тиране встречу с коллегами из Королевства Нидерландов Хендрикусом Вилхелмусом Мариа Схофом и Бельгии - Бартом де Вевером.

Как сообщает пресс-служба армянского кабмина, в ходе встречи с премьером Нидерландов Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития и углубления дружественных и основанных на взаимном уважении отношений между Арменией и Нидерландами.

Собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки, уделив особое внимание активизации политического диалога, расширению экономических связей, углублению сотрудничества в сфере демократии. Стороны обменялись мнениями о развитии партнерства Армения-Европейский союз, а также о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Пашинян представил инициативу правительства Республики Армения <Перекресток мира>, подчеркнув ее потенциальное положительное влияние на региональную стабильность и сотрудничество.

Премьер-министры Армении и Нидерландов подтвердили готовность продолжать диалог и предпринимать шаги по углублению партнерства в представляющих взаимный интерес областях.

Пашинян с Бартом де Вевером обсудил вопросы повестки сотрудничества между Арменией и Бельгией, подчеркнув важность последовательного развития и углубления политических и экономических отношений. В этом контексте премьер-министры двух стран подчеркнули важность активных контактов на высоком уровне и сохранения продолжительного диалога.

Были обсуждены шаги по укреплению сотрудничества Армения-Европейский союз. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подтвердил поддержку своей страны развитию отношений Армения-ЕС.

Был также затронут вопрос мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

В рамках проходящего в Тиране 6-го саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Никол Пашинян такюе принял участие в дискуссии на тему <Обеспечивая безопасность Европы и укрепляя демократическую устойчивость>. Мероприятие проходило в закрытом формате.

В дискуссии также приняли участие премьер-министры Великобритании, Швеции, Эстонии, Грузии, Люксембурга, Польши и Словакии, президент Греции, а также генеральный секретарь ОБСЕ.