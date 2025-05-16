Пятница, 16 Мая 2025 20:36

АрмИнфо. Все, кто был осведомлен о произошедшем в школе Мхчяна и не предпринял должных шагов - будут уволены. Об этом в беседе с журналистами заявила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, комментируя вопиющий случай в школе в с. Мхчян Араратской области. Она отметила, что ее позиция в этом вопросе однозначна, и она не собирается ее обсуждать. <Я уже передала свое требование губернатору>, - сказала министр.

Отметим, что вчера стало известно о том, что несколько старшеклассников этой школы силой заставили двух учащихся 4-го класса попробовать наркотические средства. После этого у детей появилась зависимость, которую они удовлетворяли, покупая наркотики у этих же старшеклассников на сворованные у родителей деньги.

Помимо работы правоохранителей, по мнению Андреасян, необходимо понять роль школы и ее шагов для исключения и предотвращения подобных случаев. Глава МОНКС призналась, что в школах страны есть проблемы с обеспечением стандарта безопасности. Она рассказала, что сейчас ведутся обсуждения с МВД и другими ведомствами соответствующей стратегии.

<То, что произошло ужасно. Это больше не должно повториться, и мы должны все для этого сделать>, - отметила Андреасян.