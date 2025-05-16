Пятница, 16 Мая 2025 20:22

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел переговоры с зарубежными коллегами в рамках проходящего в Тиране саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, в беседе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Пашинян в первую очередь поздравил его со вступлением в должность и пожелал ему успехов. Собеседники обсудили развитие армяно-германского сотрудничества, а также вопросы, связанные с подписанием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Никол Пашинян обсудил с премьер-министром Польши Дональдом Туском региональные процессы, а также вопросы, связанные с отношениями Армения-Европейский Союз.

В ходе встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития армяно-австрийских отношений.

Никол Пашинян и премьер-министр Дании Метте Фредериксен затронули темы, связанные с дальнейшим развитием сотрудничества Армения-ЕС.

Состоялся обмен мнениями с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синилиоглу о процессах, происходящих в регионе.

Никол Пашинян также провел краткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Швейцарии Карин Келлер-Суттер, президентом Молдовы Майей Санду, князем Монако Альбером II, генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берси, премьер- министром Андорры Хавьером Эспотом Саморой и другими коллегами.