Пятница, 16 Мая 2025 17:49

АрмИнфо. Лидер партии "Просвещенная Армения", экс- посол по особым поручениям Эдмон Марукян принял предложение правления Единой национальной конституционной партии (ЕНКП) стать кандидатом на пост премьер- министра РА в рамках инициативы по импичменту Никола Пашиняна. Об этом на своей странице в Facebook написал сам Марукян.

По его словам, правление ЕНКП поручило своим представителям в лице депутатов Национального Собрания РА Овика Агазаряна и Акопа Асланяна инициировать в парламенте страны процедуру импичмента премьер-министра. Это, как отметил Марукян, станет первым случаем в постсоветской Армении. По действующему законодательству, процесс вотума недоверия действующему главе правительства может быть осуществлен лишь в случае наличия кандидата в премьер- министры РА. Предложение ЕНКП, как заметил Марукян, была обсуждена и в партии "Просвещенная Армения", по итогам которой и было дано согласие на выдвижение Марукяном кандидатом в премьеры.

Политик сообщил, что намерен провести переговоры с представителями двух оппозиционных фракций в Национальном Собрании РА - "Армения" и "Честь имею", чтобы начать реальный процесс импичмента. Марукян напомнил, что между двумя фракциями имеются серьезные расхождения по целому ряду вопросов, но обе политические силы в одинаковой степени заинтересованы в смене власти в стране. Для проведения процесса импичмента оппозиции не хватает всего двух голосов депутатов, которые могут быть восполнены теми же Агазаряном и Асланяном, которые вышли из рядов правящей фракции "Гражданский договор". Таким образом, как подчеркнул Марукян, каких-либо препятствий для проведения процесса импичмента он лично не видит. Все оппозиционные парламентарии должны будут поставить свои подписи под письмом, адресованном председателю Национального Собрания РА, с проектом решения НС о выражении вотума недоверия действующему премьер-министру РА Николу Пашиняну. Для этого необходимо 36 подписей депутатов. Если иметь в виду наличие 28 оппозиционеров во фракции "Армения", 6 - во фракции "Честь имею", плюс имена Агазаряна и Асланяна, получится требуемое количество подписей.

Напомним, что Эдмон Марукян с марта 2022 года по февраль 2024 года занимал должность посла по особым поручениям МИД Армении. Подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном "по ряду фундаментальных внешнеполитических вопросов". Агазарян и Асланян являются депутатами армянского парламента. Ранее оба входили в правящую фракцию "Гражданский договор", однако в декабре прошлого года были исключены из партии из-за скандала. Так, Овика Агазаряна обвинили в утечке конфиденциальной информации государственного и партийного значения, а также грубых нарушений норм общественной морали>, на него заведено уголовное дело. Асланян публично поддержал Агазаряна и был исключен из рядов фракции "ГД". Затем Агазарян основал новую партию - "Единую национальную конституционную партию", учредительный съезд которой был проведен в феврале 2025 года.

Отметим также, что 28 апреля члены движения "Мы не спим", основанного учредителем движения "Вето" Нареком Маляном, экс-послом

Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. О поддержке инициативы заявили обе оппозиционные фракции - "Армения" (28 депутатов) и "Честь имею" (6 депутатов). Между тем, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в Национальном Собрании только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо простое большинство депутатов.