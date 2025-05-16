Пятница, 16 Мая 2025 15:37

АрмИнфо. Министр юстиции Армении Србуи Галян в ходе встречи с послом Индии в Армении Нилакши Саха Синху рассказала о приоритетах возглавляемого ее ведомства - реализации стратегических реформы в судебной, пенитенциарной и пробационной сферах, борьбы с коррупцией и защиты прав человека.

Как сообщает пресс-служба Минюста Армении, Галян сообщила, что Министерство юстиции продолжает проводить работу по облегчению нагрузки на суды, совершенствованию альтернативных механизмов разрешения споров, улучшению условий содержания лиц, лишенных свободы, и воспитанию добропорядочных сотрудников пенитенциарных учреждений.

Министр также коснулась работы, проводимой по разработке новой Конституции. В свою очередь посол представила успешный опыт Индии по внедрению цифровых инструментов в сферу правосудия, в том числе искусственного интеллекта. В этом контексте стороны обсудили

перспективы армяно-индийское сотрудничества в этом направлении.

Собеседники также затронули вопросы, связанные с осужденными, отбывающими наказание в пенитенциарных учреждениях Армении.

Стороны договорились и далее углублять существующее эффективное сотрудничество между двумя государствами в областях, относящихся к юрисдикции Министерства юстиции.