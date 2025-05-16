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АрмИнфо. Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения по мирному договору. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на брифинге перед саммитом Европейского политического сообщества.
"Евросоюз ожидает скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения. Считаю, что скорейшее подписание мирного договора отвечает интересам всех сторон", - отметила она.
Сегодня же всемирную паутину облетели кадры со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Официального сообщения со стороны пресс-службы Пашиняна по поводу данной встречи на момент написания данного материала не было.
13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.
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|Депутат: любое лицо, вовлеченное в коррупционные сделки, будет нести ответственность по всей строгости закона
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|ANCA: Сговор США и Азербайджана привел к срыву визита председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей в Арцах в 2014 году
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|Старшеклассники Армении примут участие в проекте "Поезд Памяти 2025"
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|Температура воздуха в Армении начнет постепенно повышаться - прогноз синоптиков
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|Мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян подала заявление об уходе
|Защита по делу "Леле Тепе" обвинила прокуратуру и ОТА в распространении дезинформации и дискредитации образа армянского солдата
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|В парламенте Армении вновь ситуация обострилась
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|Комиссия НС РА отвергла представленный оппозицией проект заявления по случаю 80- летия победы в ВОВ
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|Армения в специальном выпуске журнала Wizz Air
|Патриарх Армянской Католической Церкви встретился с новоизбранным Папой Римским
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|Лица, имеющие партийную принадлежность и занимающие госдолжности впредь не будут вовлечены в органы управления укрупненных вузов: Армения пересматривает порядок лицензирования и аккредитации ВУЗов
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