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 Пятница, 16 Мая 2025 14:18
Марианна Мкртчян

Глава Европейской дипломатии: Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения по мирному договору

Глава Европейской дипломатии: Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения по мирному договору

АрмИнфо.  Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения по мирному договору. Об этом заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности   Кая Каллас на брифинге перед саммитом Европейского политического сообщества.

"Евросоюз ожидает скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.  Баку и Ереван очень близки к достижению соглашения. Считаю, что скорейшее подписание мирного договора отвечает интересам всех сторон", - отметила она.

Сегодня же всемирную паутину облетели кадры со встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Официального сообщения со стороны пресс-службы Пашиняна по поводу данной встречи на момент написания данного материала не было.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут отмашки из Баку.  Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков. 

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