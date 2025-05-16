Пятница, 16 Мая 2025 14:17

АрмИнфо. Вопрос о сложении мандата Левоном Кочаряном не обсуждался и обсуждаться не будет. Об этом заявил глава фракции <Армения> Сейран Оганян, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в Парламенте 16 мая.

Он подчеркнул, что действия Левона Кочаряна были вполне соответствующими поведению правящего большинства - главы правительства и его команды. Парламентарий назвал это вспышкой гнева, реакцией на происходящее. В этой связи Оганян напомнил, как Никола Пашинян, обращаясь к представителям оппозиции, назвал их амбалами, сказав, что их место <в подвалах СНБ>, а также то, как спикер Парламента Ален Симонян пригрозил женщине-члену фракции <Армения> <вышвырнуть из зала заседания>.

При этом он подчеркнул, что та реальность, которая царит в Национальном Собрании, те провокации, которые совершаются правящей партией исходя в большинстве случаев из-за их количества и предвзятое отношение - неприемлемо.