Пятница, 16 Мая 2025 12:14

АрмИнфо. От площади Свободы Еревана и до памятника великому украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в Ереване 15 мая состоялось шествие украинской общины в Армении в национальном одеянии - в вышиванках.

Мероприятие было приурочено Международному дню вышиванки, который отмечают во всем мире с 2006 года в каждый третий четверг мая.

В шествии приняли участие представители украинской диаспоры в Армении, а также сотрудники Посольства Украины в Армении, студенты Ереванского учебно-научного института Западно- Украинского национального университета, главы украинских общественных организаций

- <Украинцы в Армении>, <Украинский дом в Армении>, <Федерация украинцев Армении> (Ереван и Ванадзор).

У памятника Кобзарю мероприятие началось с исполнения гимна Украины на дудуке студентом Ереванской консерватории Нареком Аветисяном, затем декларировались стихотворения украинских поэтов и собственного сочинения. Кроме этого, перед собравшимися выступил уже известный в Армении вокальный ансамбль <Днипро>, который действует в нашей стране более 20 лет.

Временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач отметил, что данный праздник символизирует единство, достоинство и бесконечную любовь к Украине. <Для украинцев вышиванка - не просто одежда, а наследие предков, которое вышито нитями истории, традиций и несломленного духа украинцев. Сегодня мы пришли сюда в прекрасном национальном убранстве от символической площади Свободы к не менее символическому месту для украинцев - памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. Каждый ваш шаг, каждая вышиванка по улицах Еревана- это голос Украины, который звучит за ее пределами. Это напоминание всему миру, о том, что мы сильны, едины, бережем свою идентичны, находясь за тысячи километров от родной земли. Сегодняшний праздник не только о традициях, но и о нашем единстве и стойкости. Каждый узор вышиванки

- символ надежды, символ веры в победу добра и света>, - отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что украинский народ остается сильным, поскольку имеет поддержку со всего мира, в том числе в Армении. Пожелав всем мира, согласия и крепкого здоровья, он выразил надежду, что дружба между Арменией и Украиной с каждым днем будет только крепчать.