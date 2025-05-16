Пятница, 16 Мая 2025 12:09

АрмИнфо. Сегодня нельзя прогнозировать возможность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом 16 мая на брифинге в Национальном Собрании РА заявил секретарь правящей в стране фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян.

Он, в частности, указал на интервью премьер-министра РА Никола Пашиняна Общественному телевидению Азербайджана, в котором говорилось то, о чем официальный Ереван высказывал неоднократно. В частности, говоря об озабоченностях Азербайджана о Конституции Армении, депутат заметил, что и у армянской стороны имеются вопросы к Баку относительно Основного закона соседнего государства и территориальных притязаниях Азербайджана к Армении. "Мы выступили с конкретными предложениями, чтобы все озабоченности сторон были развеяны и представлены в мирном договоре, тем более, что международные документы превалируют над национальным законодательством. Ереван предложил Баку подписать договор в заранее оговоренном месте и сроках, что позволит и решить проблему Минской группы ОБСЕ", - сказал Артур Ованнисян.

Напомним, что в интервью ОТА Азербайджана премьер -министр РА Никол Пашинян заявил, что согласно решению Конституционного суда РА, действующая Конституция Армении не содержит никаких территориальных претензий к нашим соседям. Премьер подчеркнул, что это уже юридически подтвержденный факт. Что касается роспуска Минской группы ОБСЕ, то, как заметил глава армянского правительства, Ереван хочет убедиться в том, что Баку не желает перенести конфликт на территорию Армении. "Предлагаемое нами решение заключается в следующем: одновременно подписать мирное соглашение и обращение в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ. Другими словами, в одном и том же месте и в одно и то же время, что очень важно. И это был бы очень важный обоюдный жест для доверия и стабильности в нашем регионе", - подчеркнул Никол Пашинян.