Пятница, 16 Мая 2025 11:28

АрмИнфо. Представитель на Евровидении от Армении Парг прошёл в финал с песней Survive. В этом году конкурс проходит в Базеле (Швейцария). Армянский исполнитель выступил под номером пять во время второго полуфинала и сорвал овации зрителей. Песню Survivor Парг написал в сотрудничестве с девятью другими авторами, среди которых Бенджамин Алас, Томас Густафсон и Петер Бострем, которые уже известны своими работами для конкурсантов Евровидения предыдущих лет.

Помимо Парга в финал прошли также Люксембург, Австрия, Дания, Израиль, Литва, Латвия, Финляндия, Мальта и Греция. Напомним, что по итогам первого полуфинала финалистами стали Украина, Польша, Эстония, Португалия, Исландия, Норвегия, Албания, Сан-Марино, Нидерланды и Швеция. Отметим, что финал Евровидения состоится 17 мая, в 23:00 по ереванскому времени.