Пятница, 16 Мая 2025 11:25

АрмИнфо. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, находящийся в Тиране в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества, ответил на вопросы азербайджанского журналиста.

Так, отвечая на вопрос, будет ли в новой Конституции Армении ссылка к Декларации о независимости, Пашинян заявил, что у Еревана пока нет проекта новой Конституции.

<Но мы проанализировали нашу Конституцию, мы знаем вопросы, которые поднимает Азербайджан, и очевидно, что де-юре, согласно решению нашего Конституционного суда, наша действующая Конституция не содержит никаких территориальных претензий к нашим соседям.

Это уже юридически подтвержденный факт, и это очень важно. И я хотел бы отметить и следующее: очевидно, что Азербайджан поднимает два вопроса для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Один из вопросов связан с роспуском Минской группы ОБСЕ. Мы говорим, что в целом эта повестка дня для нас приемлема, и мы хотим убедиться, что Азербайджан не желает закрыть конфликт на своей территории и перенести его на территорию Республики Армения. И для этого есть решение. Предлагаемое нами решение заключается в следующем: одновременно подписать мирное соглашение и обращение в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ. Другими словами, в одном и том же месте и в одно и то же время, что очень важно. И это был бы очень важный обоюдный жест для доверия и стабильности в нашем регионе.

Есть еще один вопрос, связанный с Конституцией. Я уже говорил об этом и хочу отметить, что в уже согласованном тексте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном очень четко и ясно расписано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга, основываясь на Алма-Атинской декларации и опираясь на то, что административные границы союзных республик стали государственными границами. Это означает, что Советский Азербайджан - это независимый Азербайджан, Советская Армения - это независимая Армения.

Это первый очень важный факт.

Там также есть статья о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и обязуются в будущем не поднимать подобных вопросов и требований.

То есть, в действительности те вопросы, которые сейчас поднимаются как в Армении, так и в Азербайджане, решены в проекте мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Есть еще одна очень важная статья, в которой говорится, что ни одна из сторон не может ссылаться на свое собственное законодательство, чтобы не соблюдать это соглашение. И как только соглашение будет подписано, согласно законодательству Армении, мы должны будем направить его в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд мог принять решение о его соответствии с нашей Конституцией. И когда Конституционный суд вынесет решение о том, что соглашение полностью соответствует Конституции Республики Армения, это будет означать, что не будет никаких препятствий для ратификации этого документа в парламенте Республики Армения.

Когда он будет ратифицирован в парламенте Армении, вступит в силу статья нашей Конституции, в которой отмечается, что ратифицированные международные договоры имеют высшую юридическую силу и имеют приоритет над местными законами.

Почему я все это говорю? Поскольку азербайджанская сторона сейчас поднимает вопросы о том, что в Конституции Армении якобы есть территориальные претензии к Азербайджану, о чем я уже говорил. И если эти опасения реальны, то кратчайший путь решить проблему - подписать мирное соглашение. Потому что, когда мирное соглашение будет подписано и ратифицировано парламентом Армении, на самом высоком законодательном уровне будет подтверждено, что у Армении нет территориальных претензий ни к Азербайджану, ни к своим соседям в целом.

У нас тоже есть опасения, и мы видим, что Конституция Азербайджана содержит территориальные претензии к Армении. Но мы не поднимаем этот вопрос так, как это делает Азербайджан. Почему? Потому что мы видим, что этот вопрос решен в уже согласованном проекте мирного соглашения. И чтобы решить и устранить эту проблему, нам просто нужно подписать мирное соглашение и ратифицировать его. И мы готовы принять такое решение>, - заявил премьер Пашинян.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Армения не хочет подать заявление о роспуске Минской группы ОБСЕ до подписания мирного договора с Азербайджаном, Пашинян сказал: <Поскольку у нас есть опасения по поводу Конституции Азербайджана, мы видим в Конституции Азербайджана территориальные претензии к Армении. И, к сожалению, мы видим и определенные политические движения в Азербайджане, которые дают основания думать, что, по крайней мере, в Азербайджане есть круги, которые хотят, если можно так выразиться, закрыть страницу конфликта на своей территории и перенести конфликт на территорию Армении>, - сказал Пашинян.

В ответ на ремарку азербайджанского журналиста о том, что Баку уже заявил, что у него нет территориальных претензий к Еревану, Никол Пашинян сказал: <Тем более. Очень хорошо. В чем же проблема? Давайте в одно и то же время, в один и тот же день, в одном и том же месте вместе подпишем мирное соглашение и совместное заявление, совместный документ, адресованный ОБСЕ, о роспуске структур Минской группы ОБСЕ. Я неоднократно, публично говорил об этом и заявлял о нашей готовности. Я подтверждаю нашу готовность>.