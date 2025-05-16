Пятница, 16 Мая 2025 11:08

АрмИнфо. 10 старшеклассников из Армении примут участие в международном культурно- образовательном проекте "Поезд Памяти 2025". Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от правящей фракции

"Гражданский договор" Алексей Сандыков.

"В этом году 10 старшеклассников из Армении отправятся в увлекательное двухнедельное путешествие по городам России и Беларуси на современном двухэтажном поезде. Они посетят Брест, Минск, Санкт-Петербург, Волгоград, Самару и много других городов, которые хранят память о Великой Отечественной войне", - написал парламентарий.

Он добавил, что Республика Армения участвует в данном проекте с 2023 года.

Депутат провел встречу с участниками проекта, с которыми обсудил ряд организационных вопросов.

Напомним, что патриотический культурно- образовательный проект "Поезд Памяти" инициирован в 2022 году главами верхних палат парламентов России и Белоруссии и посвящен Великой Отечественной войне. В текущем году его участниками станут школьники из различных государств, победители олимпиад и конкурсов по тематике о Великой Отечественной войны. Они смогут посетить города воинской славы в обоих государствах.