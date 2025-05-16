Пятница, 16 Мая 2025 11:06

АрмИнфо. Сотрудничество между Арменией и Советом Европы (СЕ) внесло значительный вклад в продвижение демократических реформ. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Рад встретиться с Комиссаром СЕ по правам человека Майклом О'Флаэрти. Сотрудничество между Арменией и Советом Европы внесло значительный вклад в продвижение демократических реформ. Рад видеть, что мы также разделяем общее видение важности мира в нашем регионе.

Подчеркнули ощутимый прогресс Армении в области свободы прессы, который совсем недавно был зафиксирован организацией "Репортеры без границ"", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер (Х).