Пятница, 16 Мая 2025 11:03

АрмИнфо. С 16 мая температура воздуха в Армении начнет постепенно повышаться.

Как передает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, в период с 16 по 18 мая ртутный столбик в стране повысится на 7-10 градусов. При этом, синоптики прогнозируют, что 16 мая днем и 17 мая на всей территории республики осадков не ожидается. Лишь днем 18 мая и 19-20 мая в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с порывами 2-5 м/с, при грозах порывы ветров усилятся до 18-23 м/с.

В Ереване в период с 16 по 20 мая также ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 16 мая днем составит 20- 22 градуса, вечером - 14-16 градусов, в ночь с 16 на 17 мая - 8-10 градусов выше нуля.