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АрмИнфо. Более 500 жителей и гостей Еревана примут участие в масштабном полумарафоне One Run от "Лиги Героев", который пройдет 24 мая.
Как сообщает пресс-служба полумарафона One Run в Ереване, мероприятие состоится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при организации Concept Events.
В Ереване забег пройдет на четырех дистанциях: 1, 5, 10 или 21,1 км. Забег стартует в сердце Еревана - на Площади Республики и пройдет по улицам Налбандяна, Исаакяна, Теряна, Арама, Абовяна, мимо Государственной Консерватории им. Комитаса, Национальнального Театра Кукол им. Туманяна, Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна, Лебединого озера, Драматического Театра им. Станиславского и кинотеатра "Москва".
В этот же день на старт полумарафона выйдут более 180 000 человек во всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 9 раз под названием "ЗаБег.РФ", и около 40 000 бегунов в других странах, среди которых Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, Венесуэла, Индия, Иордания, Малайзия, Непал, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Чили, Ливан, Тунис, Армения и другие.
Полумарафон One Run (в России - "ЗаБег.РФ") впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации. В 2023 году "ЗаБег.РФ" приобрел международный статус и прошел в 5 странах: Китае, Кыргызстане, Армении, Таджикистане и Белоруссии под названием One Run. В 2024 году число стран достигло 15.
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|Патриарх Армянской Католической Церкви встретился с новоизбранным Папой Римским
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|Депутат НС от партии власти: нынешняя оппозиция в НС Армении боится пригласить своих лидеров к трибуне парламента
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|Общественник: Программа деятельности правительства Армении не предусматривала принятия новой Конституции
|Лица, имеющие партийную принадлежность и занимающие госдолжности впредь не будут вовлечены в органы управления укрупненных вузов: Армения пересматривает порядок лицензирования и аккредитации ВУЗов
|Делегация ЦИК Армении понаблюдала за парламентскими выборами в Албании
|В мэрии Еревана пока не комментируют сообщения об отставке скандального префекта Нор-Норка
|Адвокат бьет тревогу: Правоохранители не реагируют на проблему распространения в Армении наркотиков среди несовершеннолетних
|Армения и Грузия хотят углубить сотрудничество в сферах здравоохранения и социального обеспечения
|Америабанк заключил соглашение с ЕБРР с целью поддержки армянского бизнеса с помощью рамочного механизма разделения рисков
|Укрепление отношений между Арменией и Венгрией является важной целью в политической повестке Еревана
|Пашинян в Албании примет участие в 6-м саммите Европейского политического сообщества
|Секретарь Совбеза Армении отправится в Тегеран
|В Ереване прокомментировали возможность присоединения к соглашениям Авраама
|Президент Туркменистана принял представителей Объединённых Арабских Эмиратов
|Политик: народ мечтает, чтобы сильная рука упразднила этот низкопробный цирк под названием Национальное Собрание
|Сурен Папикян: Армения поддерживает международные миротворческие процессы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По делу о даче и получении избирательных взяток на выборах в Гюмри 2 лицам предъявлены обвинения
|Состоится внеочередное заседание НС, в повестке - всего один вопрос
|Омбудсмен Армении выступила за создание Комиссии по этике в связи неподобающим поведением парламентариев
|Горисский театр принял участие в международном театральном фествиале в Таджикистане
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|Депутат от партии власти: дети бывших чиновников своими заявлениями хотят взять на себя ответственность за деяния родителей
|Армения выразила решительную поддержку "Новому демократическому пакту" для Европы
|МОНКС уволило в.и.о. директора школы Мердзавана из-за поддержки учащихся в бойкоте против учителя истории
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