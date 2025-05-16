Пятница, 16 Мая 2025 11:01

АрмИнфо. Более 500 жителей и гостей Еревана примут участие в масштабном полумарафоне One Run от "Лиги Героев", который пройдет 24 мая.

Как сообщает пресс-служба полумарафона One Run в Ереване, мероприятие состоится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при организации Concept Events.

В Ереване забег пройдет на четырех дистанциях: 1, 5, 10 или 21,1 км. Забег стартует в сердце Еревана - на Площади Республики и пройдет по улицам Налбандяна, Исаакяна, Теряна, Арама, Абовяна, мимо Государственной Консерватории им. Комитаса, Национальнального Театра Кукол им. Туманяна, Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна, Лебединого озера, Драматического Театра им. Станиславского и кинотеатра "Москва".

В этот же день на старт полумарафона выйдут более 180 000 человек во всех регионах России, где мероприятие пройдет уже в 9 раз под названием "ЗаБег.РФ", и около 40 000 бегунов в других странах, среди которых Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, Венесуэла, Индия, Иордания, Малайзия, Непал, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Чили, Ливан, Тунис, Армения и другие.

Полумарафон One Run (в России - "ЗаБег.РФ") впервые состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах России. В 2018 году единый старт вне зависимости от часовых поясов состоялся уже в 15 городах. В 2019 году участие приняли 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт был дан во всех субъектах Российской Федерации. В 2023 году "ЗаБег.РФ" приобрел международный статус и прошел в 5 странах: Китае, Кыргызстане, Армении, Таджикистане и Белоруссии под названием One Run. В 2024 году число стран достигло 15.